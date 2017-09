Hamissa Mobetto and Diamond’s brother in law intimate photos emerge (PHOTOS)

Photos of Diamond Platnumz’s brother-in-law Petitman and Hamisa Mobeto in romantic posture have stirred up online conversation after they surfaced on social media.

Petitman, who is married to Diamond’s sister,Esma Platnumz, was seen carrying Hamisa Mobeto in one of the photos.However the photos seem to be from way back.

Petitman responded to those circulating the photos saying that they had ill motive and were trying to drag him into a scandal he’s not involved in any way. He went on to explain that the lass had nothing to do with his current life.

“Picha zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii ni za zamani sana. Hazina uhusiano wowote na maisha yangu ya sasa au na yale yanayoendelea kuhusu Hamisa ambaye anaonekana pia katika picha hizo kwa sasa. Yeyote ambaye ameamua kuzisambaza ana nia moja tu. Kuniunganisha katika suala ambalo sihusiki na kunichafua. Mimi kwa muda mrefu niko na mke wangu mpendwa ambaye kila mtu anamjua na tuko busy kujenga familia yetu.” He wrote on instagram.

“Inawezekana jambo hili haliwafurahishi baadhi ya watu hivyo kuamua kusambaza picha za zamani kwa nia zao ovu. Niseme tu kwa kifupi hizo picha sio za kutilia maanani. Ni picha za zamani sana. Kwa sasa sio muda wa kuchafuana. Huu ni muda wa kila mmoja wetu kupambana kujijenga na kulea familia yake. Mimi kama baba wa familia jukumu langu ndio hilo,” Petitman added.